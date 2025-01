DUDAN de Alonso y Newey con Aston Martin

Se ha dicho que ni con la llegada de Adrian Newey a Aston Martin se podrá hacer competitivo en automático al equipo de Fernando Alonso.

El piloto español tuvo una decepcionante temporada en la Fórmula 1, donde quedó lejos de los principales equipos.

Finalmente, llegará Adrian Newey para 2025 desde Red Bull, esperando poner al equipo en la gloria.

El ex mecánico de McLaren, Marc Priestley, habló de un posible traslado a la serie de carreras estadounidense IndyCar debido a la popularidad de Pérez.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Qué dijo Marc Priestley sobre Aston Martin?

En palabras a Casino Uden Rofus, Priestley habló sobre la situación de Newey la siguiente temporada

"Adrian Newey es un ingeniero fantástico y tiene una mente brillante, pero una sola persona no garantiza el éxito a la hora de desarrollar un nuevo monoplaza de F1", declaró.

"No digo que Aston Martin no tenga un gran equipo, pero hemos visto pruebas de que no han tenido mucho éxito a la hora de diseñar un buen monoplaza y desarrollarlo a lo largo de la temporada", agregó.

"Newey se incorpora a un equipo con un éxito muy limitado, pero Aston Martin acaba de conseguir nuevas fábricas de última generación y el equipo está creciendo rápidamente", finalizó.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!