Nazario Assad De León

Domingo 19 Marzo 2023 15:09

Es posible que Lewis Hamilton deba considerar a otro ícono de Hollywood para esa nueva película de F1 tan esperada, nada más y nada menos que Will Smith.

La estrella de Men In Black estuvo ausente de la ceremonia de los Oscar del pasado fin de semana en Los Ángeles, un año después de la bofetada que se escuchó en todo el mundo sobre Chris Rock y que le costó una sanción de 10 años del evento.

Pero el actor de 54 años, ganador de un Oscar en el pasado, estuvo en la parrilla de Jeddah antes del Gran Premio de Arabia Saudita del domingo.

Le encantaría un papel en película de F1

Smith fue entrevistado por Martin Brundle de Sky Sports F1 durante su recorrido habitual antes de la carrera. Para empezar, confirmó que es absolutamente admirador de Hamilton, a pesar del comienzo problemático del siete veces campeón del mundo en la temporada 2023. Dijo efusivamente "ese es mi chico"

Lewis está en el proceso de armar una nueva película de F1 con Brad Pitt, entre otros, y recientemente reveló que el casting está en marcha. Se le preguntó a Will si le gustaría participar, a lo que respondió algo preocupado.

"Todavía no me han pedido, pero me encantaría. Sin embargo, podría tener que trabajar en este instinto, no encajo muy bien en el auto".

El británico terminó en la quinta posición en la parrilla en Jeddah, pero al menos todavía cuenta con el apoyo de celebridades importantes mientras busca cambiar las cosas en el Mercedes W14 de bajo rendimiento.