Alonso CULPA a Mercedes del fracaso de Aston Martin

Según el bicampeón del mundo Fernando Alonso, Mercedes tiene parte de culpa en la decepcionante temporada que ha tenido Aston Martin.

Después de un prometedor 2023, en el que Alonso subió al podio ocho veces, el equipo de Silverstone cayó este año, terminando quinto en el Campeonato de Constructores.

Alonso ha estado esperando una victoria en la Fórmula 1 desde 2013, y estuvo agonizantemente cerca varias veces la temporada pasada. Especialmente en Mónaco, donde la pole position casi garantiza la victoria (a menos que seas Red Bull en 2016), parecía que iba a suceder hasta que Max Verstappen registró un tercer sector legendario y aun así salió por delante del español.

Sin embargo, la tendencia positiva no continuó en 2024, y Alonso tuvo que conformarse con la décima plaza del campeonato, tras terminar cuarto la temporada anterior.

Túnel de viento de Mercedes

Aston Martin utiliza el túnel de viento de Mercedes desde 2019. Su propia copia debería estar lista para su uso en la temporada 2025, pero por ahora Silverstone tendrá que esperar.

Desde la adquisición de Lawrence Stroll, se han realizado importantes inversiones en las instalaciones (ésta es una de las razones por las que Adrian Newey hizo el cambio), pero el uso del túnel de viento de Mercedes sigue siendo una desventaja para Aston Martin por el momento.

"No es una solución fácil ni una respuesta fácil", explicó Alonso en el podcast Checkered Flag de la BBC, "porque si no lo es, probablemente lo haremos un poco más fácil de lo que encontramos, pero creo que es un problema". que no entendemos lo suficiente el interior del coche. Algunos de los problemas del túnel de viento fueron los mismos que tuvo Mercedes el año pasado cuando desarrolló su coche. Nuestro uso del túnel de viento es limitado porque usamos Mercedes."

Mercedes tuvo un momento difícil en el año 2023. Y, según muchas fuentes, esto se debió al túnel de viento, que produjo datos fundamentalmente diferentes a los de las pruebas reales en un circuito.

Mercedes pensó que se había encontrado un gran avance para competir nuevamente por campeonatos, pero no se ganó ninguna carrera. año, y este año estaba luchando Aston Martin tiene problemas similares, por lo que Alonso apuntó al túnel de viento de Mercedes, que puede haber sido el talón de Aquiles.

El 1 de enero los ingenieros podrán empezar a trabajar en su propio túnel en Silverstone, y este podría ser el siguiente paso para Aston Martin, poder competir por podios y quizás por la victoria número 33 de Fernando Alonso.

