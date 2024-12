REVIENTAN contra Ferrari por el despido de Sainz

Han reclamado injusticia contra Carlos Sainz por el destino que tendrá para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

El padre del corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente en palabras por CarAndDriver sobre la situación que enfrenta su hijo en la máxima categoría y quien correrá con Williams en el próximo campeonato: “Creo que Carlos merece conducir en un equipo top.

"Lo hizo lo suficientemente bien como para ganarse este reconocimiento. Sin embargo, no será así la próxima temporada. Hay muchos buenos pilotos, pero el mundo de la F1 siempre es complicado.

"No podemos saber qué nos depara el futuro, pero en general no podemos desanimarnos. No hay que darse por vencido, sino seguir con ilusión", comentó el multicampeón en Rallies.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

