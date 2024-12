La TRAICIÓN de Sainz a Leclerc

Carlos Sainz se pronunció sobre el tiempo que compartió con Charles Leclerc y reveló detalles que podrían favorecer a Lewis Hamilton.

El corredor español dijo lo siguiente en el Diario Marca sobre su ex compañero en la escudería italiana y lo que podría esperar el siete veces campeón del mundo: "Entiendo el nivel de cabreo de Leclerc en Las Vegas.

"Yo he estado así de cabreado muchas veces también, yo también he estado en esa situación, pero intento no vocalizarlo. Está claro que Charles no pudo controlarse mucho, pero lo entiendo.

"Es algo que nos hemos puesto como objetivo, no vocalizar nuestros cabreos por radio. Siempre decimos: 'Mira, hay veces que tú me odias y hay veces que yo te odio', y está bien, nos reímos de eso, seguimos adelante.

"Por eso hay que intentar no usar la radio. La radio hace que las cosas parezcan más grandes de lo que realmente son. Tendré un buen recuerdo de estos cuatro años con Charles.

"Recordaré que ha sido un competidor durísimo, a veces habla demasiado por radio, pero he disfrutado cada batalla con él, he disfrutado siendo su compañero. Estoy muy feliz de haber sido su compañero, porque yo me he convertido en mejor piloto gracias a él y él gracias a mí", comentó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Los resultados de Mercedes, sumados a los de Ferrari lograron aprovechar mucho la situación para apretar las cosas con McLaren, pero no lo suficiente.

De esta manera, el túnel de viento se asignara de orden inverso a la tabla de constructores para la siguiente temporada.

¿Como terminó el Campeonato de Constructores tras el GP de Abu Dhabi?

1. McLaren 666 puntos

2. Ferrari 652 puntos

3. Red Bull Racing 589 puntos

4. Mercedes 468 puntos

5. Aston Martin 94 puntos

6. Alpine 65 puntos

7. Haas 58 puntos

8. Visa Cash App RB 46 puntos

9. Williams 17 puntos

10. Kick Sauber 4 puntos

