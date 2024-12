Sainz pierde IMPORTANTE apuesta con Zhou

Se llevó a cabo el intercambio de regalos navideños entre los pilotos de Fórmula 1 y Carlos Sainz ha recibido un peculiar regalo desde Sauber, con una apuesta incluida.

Como suele ser tradición en el campeonato de Fórmula 1 se hacen regalos divertidos entre los mismos pilotos como un Santa Claus secreto donde además deben buscar adivinar quién les regaló.

En el caso de Sainz, recibió un regalo de nada menos que Guanyu Zhou, piloto de Sauber, donde, confiándose de su mala temporada, se le ocurrió hacer una apuesta al español al respecto.

Sin embargo, no esperaba que esa apuesta terminaría volviendo para cobrarle factura rápidamente.

¿Cuál fue el regalo y la apuesta de Sainz con Zhou?

"¿Cómo se supone que voy a romper esto? Alguien ha hecho un muy buen trabajo con el empaquetado", destacó Sainz.

"Oh, Dios mío, ya sé qué es esto. Por supuesto, mi disfraz de Halloween para el año que viene, es un chile. Espero que sea de tamaño adulto", agregó.

"¿Qué te parece? Es precioso. ¿Alguna idea? ¿Quién podría haberte conseguido eso? No tengo idea. Tal vez un ex compañero de equipo o un compañero de equipo. No, no han sido tus compañeros de equipo. Vale, no lo sé. Solo alguien que lo sabe que la gente me llama Chile", añadió Carlos.

"Es una cara bastante nueva en el deporte (le dicen). ¿Franco?, relativamente, no Franco. No es tan nuevo. Liam, no Liam. uh. Oscar. ¿Zhou?. Sí, vale. Nunca lo hubiera adivinado. Gracias", destacó.

"Si Zhou consigue un punto antes de que termine la temporada para Sauber, me haré una foto con este y le daré la bienvenida de nuevo al top 10. Zhou y Sauber finalmente puntuaron en 2024", finalizó en la apuesta.

Aquí te dejamos todo el video de los regalos y los pilotos:

