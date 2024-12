La PRUEBA de que Horner es el CULPABLE de la salida de Checo

Ha salido una prueba contundente de que Christian Horner ha sido el culpable de la salida de Sergio Pérez de Red Bull Racing.

Honda, quien es el fabricante de los motores del equipo austriaco, emitió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a Checo por su trabajo hecho durante el tiempo que coincidieron en el equipo.

Su publicación decía lo siguiente: “Pérez ha hecho una gran contribución a muchas victorias y títulos con Red Bull y Honda desde 2021. Estoy muy agradecido, gracias Checo”.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fue que la foto que acompañó el mensaje solamente aparecen el corredor nacido en Jalisco y Koji Watanabe, CEO de la división de automovilismo del fabricante japonés.

De hecho, muchos se dieron cuenta que en la foto original también aparecía Horner, el jefe de equipo, pero este fue recortado en el post. Algo que deja entrever la ruptura de la relación entre Red Bull y Honda, y que claramente muestra el apoyo al corredor azteca.

Watanabe, HRC CEO, showed no hesitation in cropping Horny out of the img he used for a farewell mssg to Checo. This was the right decision. Incidentally, before becoming HRC CEO, he was responsible for both brand communication and motorsport at Honda. He is a PR professional.#F1 pic.twitter.com/Fs4rH6ivLY