Alonso ROMPE EL SILENCIO sobre el retiro de la F1

Fernando Alonso rompió el silencio sobre las sugerencias de un retiro de la Fórmula 1 en los próximos años.

En entrevista con la BBC, el bicampeón del mundo confesó el panorama de su futuro en la máxima categoría: "No pienso demasiado en eso. Los medios me recuerdan de vez en cuando algunas estadísticas y números, pero yo me siento como si tuviera 25 o 30 años y sigo compitiendo en la F1.

"No lo siento. Me siento motivado, me siento fresco, me siento en forma para conducir y hacer el mismo entrenamiento que he estado haciendo durante 20 años, porque es más o menos la misma rutina.

"Creo que es porque mi disciplina de trabajo y entrenamiento y dedicación a la F1 ha sido bastante extrema y los resultados tal vez estén dando sus frutos. Nunca me he perdido ninguna sesión de pruebas ni ninguna sesión informativa ni ningún tiempo en la fábrica ni ningún entrenamiento.

"Nunca he salido demasiado ni he estado de fiesta. Quizás los resultados estén llegando ahora, a los 40, pero el punto de partida fue a los 20 o 30, cuando necesitas dedicarte a la F1 durante un largo período de tiempo para lograr algunos resultados más adelante", comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

