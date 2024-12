BOMBAZO: Alonso anuncia su ÚLTIMA temporada de F1

Fernando Alonso ha comunicado la que será su última temporada antes de retirarse de la Fórmula 1.

En palabras publicadas por The Race, el bicampeón del mundo habló sobre su futuro en la categoría y con Aston Martin: "Las expectativas serán altas porque es un coche nuevo, un cambio de reglamento, un coche fabricado por Adrian.

"Probablemente -o al menos para empezar- será mi última temporada en la F1 porque mi contrato termina a finales de 2026. Es el momento de cumplir y el momento de la verdad.

"Las expectativas son altas. Si 2026 transcurre sin problemas y nos lo estamos pasando bien y existe la posibilidad de competir un año más, estaré abierto [a ello] seguro.

"No cerraré la puerta de antemano. Pero no empezaré a pensar en eso y me tomaré cada carrera como si fuera mi última carrera y disfrutaré cada segundo", comentó el asturiano.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

