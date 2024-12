Alonso amenaza con PARAR

Fernando Alonso ha encontrado de nuevo la zona de puntos en la Fórmula 1, pero eso le está costando alto en el tema físico.

Alonso logró sobrevivir a una demandante y accidentada carrera en Qatar donde hubo muchos abandonos, incluido el de Lance Stroll, su compañero de equipo.

En palabras posteriores a la carrera, Alonso reveló los problemas físicos que le han pasado factura en el abultado calendario de la temporada.

"Necesito parar y cuidarme un poco. No es un secreto que he sufrido físicamente durante cuatro carreras".

"Parece que ahora ya he salido del pozo, me he sentido bien, ya me sentí bien en Las Vegas, pero necesito parar y cuidarme un poco".

