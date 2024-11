Sainz revela su momento más ANGUSTIANTE con Ferrari

Carlos Sainz se confesó y señaló el momento más dramático que vivió durante su paso por Ferrari.

Antes de pasar a Williams en 2025, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente en entrevista con MundoDeportivo: "El inicio de 2022 fue la primera vez en mi carrera que me he encontrado con un desafío por delante muy importante que era adaptarme a un coche con el que de primeras no conseguía ir rápido.

"Tenía que cambiar muchas cosas de mi estilo de pilotaje para adaptarme a ese coche. Pero también es verdad, y ahora, cuando miro para atrás, es de lo que más orgulloso estoy.

"Pasé cinco o seis carreras muy difíciles y luego, a partir de la séptima u octava carrera empecé a mejorar mucho, empecé a hacer más podios, acabé haciendo la pole en Spa y en Austin, carrera esta última que podía haber ganado si no me hubiese pasado lo de esa primera curva con Russell.

"Y me convertí en un piloto más fuerte, porque tuve que ampliar mi abanico de estilos de conducción y eso me hizo un piloto muchísimo más completo, antes era un piloto que solo era capaz de llevar el 75% de los coches de Fórmula 1, me encontré con ese 25% en el que no conseguía ir rápido y me conseguí adaptar.

"Y ahora puedo decir que yo creo que me puedo adaptar a cualquier cosa en F1", señaló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

