Sainz señala las FALLAS de Ferrari en el GP de Las Vegas

Carlos Sainz logró un nuevo podio con Ferrari ahora en el Gran Premio de Las Vegas, sin embargo, destacó algunas de las fallas del equipo en la carrera.

Sainz salió segundo de la carrera en Las Vegas, pero para su mala fortuna, por diferentes circunstancias y errores de Ferrari no pudo escalar más e incluso perdió una posición para terminar en tercer lugar.

Al finalizar la carrera Carlos Sainz fue entrevistado por F1TV como parte de las entrevistas realizadas a los integrantes del podio.

"Fue carrera engañosa, no teníamos ritmo, empujábamos pero el graining no nos permitía llegar a los Mercedes, generábamos demasiado graining", declaró.

"El tiempo de los pits stop nos falló, no estuvimos bien, tardamos dos vueltas de más en que yo entrara y luego estuvo el error de la no entrada, aunque creo que no hubiera cambiado mucho el resultado de todas formas", finalizó.

