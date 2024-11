La CONTUNDENTE respuesta de Sainz a las acusaciones de Leclerc

Carlos Sainz ha dado respuesta a las acusaciones de Charles Leclerc de no seguir las indicaciones del equipo al momento de cerrar la carrera en Las Vegas.

El Gran Premio de Las Vegas tuvo de todo, domino de Mercedes, a Max Verstapen consagrado campeón de la temporada, pero también una radio de furia de Leclerc contra su compañero de equipo.

Después de que se hiciera público todo el tema del monaguesco y su enojo con el español, Sainz optó por mantener el señorío que le caracteriza y dar una respuesta sensata ante los medios.

"Hemos decidido no hablar de esto con los medios, hablaremos con Charles de lo que pasó entre nosotros", señaló.

"Pero no hace falta aclararlo, son cosas entre nosotros. Nunca pongo la radio ni hablo con los medios porque no es algo agradable y no es necesario", finalizó.

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos tras el GP de Las Vegas?

