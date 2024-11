Leclerc EXPLOTA contra Sainz

Charles Leclerc terminó severamente molesto y explotó contra el comportamiento de Carlos Sainz después de cómo decidió desobedecer las órdenes del equipo en el Gran Premio de Las Vegas.

Ferrari terminó con un muy aceptable tercer y cuarto lugar en el Gran Premio de Las Vegas, sin embargo, las cosas al interior del equipo están más candentes que nunca, ya que la tensión entre Lecerc y Sainz llegó a un punto de quiebre.

En las vueltas finales de la carrera, Ferrari informó a Leclerc que se le había informado al español de no ponerle presión, por lo que ambos solo deberían de cuidar de sus llantas.

Sin embargo, Sainz hizo caso omiso de todo y en todo irónico Lelcerc dijo por la radio del equipo que si habían intentado avisarle en español a Carlos, porque lo había rebasado.

Al final de la carrera, visiblemente molesto, Leclerc dio unas palabras contundentes en la radio del equipo mientras aún seguía en el auto.

"Sí, lo que quieras. Como siempre. Sí, hice mi trabajo. Pero hablar bien me jode todo el tiempo. Todo el tiempo. No está siendo amable, solo está siendo respetuoso. Sé que tengo que callarme, pero en algún momento siempre pasa lo mismo, así que, oh, Dios mío", dijo el monaguesco.

💥 Leclerc, sobre Sainz: "Ser amable me JODE TODO EL RATO"



¿Cuáles fueron los resultados del Gran Premio de Las Vegas?

