La razón del AGRIDULCE podio para Sainz en Las Vegas

Carlos Sainz logró un nuevo podio con Ferraro ahora en el Gran Premio de Las Vegas, sin embargo, es uno que lo deja con sabor un poco agridulce.

Sainz salió segundo de la carrera en Las Vegas, pero para su mala fortuna, por diferentes circunstancias y errores de Ferrari no pudo escalar más e incluso perdió una posición para terminar en tercer lugar.

Al finalizar la carrera Carlos Sainz fue entrevistado por Terry Crews como parte de las entrevistas realizadas a los integrantes del podio.

"Fue sorprendente con los medios, no esperábamos que no fueran fuertes, pero después fue control de daños, no teníamos un carro fuerte", declaró.

"No pudimos lidiar bien con el viento, pero logramos un podio una tercera posición, que no era lo que esperábamos pero era lo mejor que aspirábamos hoy", agregó.

"Esperaba que Las Vegas me recompensara un poco de lo que paso el año pasado, pero toda la carrera estuve mirando a no pisar alcantarillas de nuevo. Fue un gran espectáculo y espero estar de vuelta en el futuro", finalizó.

