Las palabras sobre Checo que LASTIMAN el futuro de Colapinto

Jaques Villeneuve, ex campeón de la Fórmula 1, habló sobre el sinsentido que sería darle el lugar de Checo Pérez en Red Bull a Franco Colapinto

Checo ha estado en el ojo del huracán a lo largo de toda su carrera ante los constantes ataques de medios europeos contra su entorno.

El ex piloto canadiense reconoció que Checo no está en su mejor momento, pero no deja de aportar a nivel económico y de estabilidad.

Durante estas tres semanas, Checo podrá demostrar su nivel dentro de las tres últimas carreras de la temporada en Las Vegas, Dubai y Abu Dhabi.

“Colapinto se merece un asiento, pero puede que no haya ninguno disponible. Es muy simple", dijo Villeneuve a Grosvenor Sport.

"Todo el mundo dice que ocupará el asiento de Pérez, pero Pérez está ahí y tiene contrato", agregó.

"Hace ya 10 meses que la gente dice que Pérez no participará en la próxima carrera. Dejen de decirlo. Tiene contrato”, finalizó.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos tras el GP de Brasil?

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!