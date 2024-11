El gran REGAÑO que se llevó Lawson por Checo Pérez

Liam Lawson revela que su padre no quedó nada contento con el dedo corazón que el neozelandés le dio a Sergio Pérez durante el Gran Premio de México.

Lawson aspira al puesto de 'Checo en Red Bull Racing y en una intensa batalla las emociones estallaron considerablemente.

Aunque Pérez tiene intención de cumplir su contrato, que se extiende hasta 2025 con Red Bull Racing. ¿Hay varios candidatos que podrían ocupar ese puesto antes de tiempo? Helmut Marko ha indicado que el puesto de Checo en Red Bull Racing será evaluado tras la carrera de Abu Dabi y todo apunta a que Lawson quiere demostrar que es el sustituto más adecuado.

En México, el dúo luchó entre sí durante vueltas, lo que finalmente resultó en daños para Pérez.

¿Cómo fue la reprimenda recibida de Lawson por su padre?

En el fragor de la batalla, Lawson le mostró el dedo medio a Pérez y su padre también había visto esa escena. “Mi padre me pateó el trasero, sí, como lo ha hecho muchas veces a lo largo de los años”, abre Lawson enTFN.

“Él siempre me ha mantenido con los pies en la tierra, diría, y lo ha estado haciendo desde que era niño. Así que sí, no quedó impresionado y entiendo totalmente por qué, como dije, es algo que no debería haber hecho y lo hice. aprenderemos de ello", explica.

Durante la carrera en Austin, Lawson tuvo una pelea con Fernando Alonso. El dúo también estaba luchando duro en la pista y Alonso no siempre quedó encantado con las acciones del piloto de Red Bull. Lawson parece estar ganando reputación, pero eso no le quita el sueño.

"Obviamente mi objetivo no es hacerme enemigos. No estoy tratando de causar problemas ni nada de eso. Al mismo tiempo, no estoy aquí para hacer amigos, estoy aquí para ganar, en eso estoy enfocado". adelante", afirmó Lawson.

