Checo, defendido por CAMPEÓN de F1

Jaques Villeneuve, ex campeón de la Fórmula 1, reveló el motivo por el cual no tiene sentido sacar a Checo Pérez de Red Bull.

Checo ha estado en el ojo del huracán a lo largo de toda su carrera ante los constantes ataques de medios europeos contra su entorno.

El ex piloto canadiense reconoció que Checo no está en su mejor momento, pero no deja de aportar a nivel económico y de estabilidad.

Durante estas tres semanas, Checo podrá demostrar su nivel dentro de las tres últimas carreras de la temporada en Las Vegas, Dubai y Abu Dhabi.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Qué dijo Jaques Villeneuve sobre Checo Pérez?

“Aporta patrocinio y estabilidad al equipo. Verstappen está contento con él. Y quién sabe en qué medida la diferencia se debe a que Pérez está un poco perdido en este momento, lo que puede suceder o simplemente a que Verstappen es tan increíble”, sentenció.

“Si metes a otro piloto que no lo hace mejor, ¿qué has conseguido? Lo saben internamente porque tienen otros pilotos en el equipo junior de Red Bull", agregó.

"El objetivo del equipo junior de Red Bull no es poner a Colapinto en los coches grandes, es formar a los pilotos para los coches más grandes”, finalizó.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!