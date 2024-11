Franco Colapinto LE PIERDE EL RESPETO a Fernando Alonso

Franco Colapinto aseguró que ya no ve de la misma manera a sus ídolos de la infancia, como lo es Fernando Alonso.

Durante una entrevista con uno de sus patrocinadores, el corredor argentino dijo lo siguiente: "Es raro, es raro, porque Fernando Alonso tiene el doble de edad que yo, casi.

"Entonces es como que yo verlo desde muy chico, cuando tenía 8, 9 años en Argentina, andaba en las carreras y lo veía a Alonso corriendo contra Hamilton, peleando en los campeonatos y todo eso.

"Y de golpe yo correr contra él es un poco un shock, ¿no? Pero la verdad es que cuando te cerrás la visera y cuando te pasas el casco, todos son iguales. Y ese punto, ese fanatismo que vos tenías de cuando eras chico, un poco se va y lo querés ganar a todos.

"Entonces esa competitividad y ese no conformismo que te decía antes, viene y es como no me importa cualquiera es el que tenga al lado. Los deportistas llegamos a donde llegamos por ser como somos y por ser competitivos y por tener esas ganas de seguir consiguiendo cosas y de no conformarte, de no ser conformista", comentó.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos previo al GP de Las Vegas?

El Gran Premio de Brasil significó una importante oportunidad para Max Verstappen de demostrar la diferencia entre contendientes y pretendientes como Lando Norris.

En el circuito de Interlagos no hubo límites para Verstappen, que dominó la carrera de principio a fin con una espectacular remontada desde el lugar número 17 al primer lugar.

No logró ser un día bueno para los pilotos hispanos, ya que Colapinto y Sainz no terminaron la carrera por abandono, mientras Alonso y Checo terminaron fuera de puntos.

Esta victoria de Verstappen lo pone ya prácticamente con las manos en el título y la posibilidad de amarrar el campeonato en Las Vegas.

