Sainz CONFIESA TODO sobre su pelea con Verstappen

Max Verstappen y Carlos Sainz corrieron juntos para el equipo Toro Rosso en una etapa anterior y las cosas no siempre fueron pacíficas. Esta habría sido en parte la razón por la que el equipo austriaco no quería hacer negocios con el español esta vez. El propio Sainz no puede creer mucho de eso.

Al final la elección recayó en el equipo Williams, lo que significa que Sainz parece estar sufriendo un descenso significativo en la parrilla. Su fallida llega a Red Bull se dice que tuvo que ver con la relación entre Sainz y Verstappen y especialmente entre Carlos Sainz Sr. y Jos Verstappen.

Sin embargo, el piloto de Ferrari no quiere saber nada al respecto: "Creo que ahora me llevaría bien con él. En aquel momento sólo teníamos dieciséis y diecinueve años. Ahora nos hemos vuelto mucho más maduros.

"En Toro Rosso llegaste a un equipo y te dijeron: luchad unos contra otros y Veremos quién es el mejor y quién ascenderá a Red Bull. Por eso no hubo Toro Rosso juntos para el campeonato de equipos, de lo contrario el comportamiento de los dos pilotos también se vería.

"Está en Charles y Lando, mis dos últimos compañeros de equipo. Nunca he tenido ningún problema con eso. Si mi relación con Max es la razón por la que no terminé allí, entonces me gustaría decir que no hubo problemas.

"Si la decisión dependiera de eso, simplemente no es correcto, ya se lo he dicho", dijo Sainz en conversación con Auto, Motor und Sport.

A principios de año quedó claro que Lewis Hamilton no cumpliría su contrato con el equipo Mercedes antes de pasarse a Ferrari. Automáticamente significó que Sainz sabía que podía retirarse después de esta temporada, ya que el equipo italiano está completamente concentrado en el joven Charles Leclerc.

El temprano anuncio del cambio de Hamilton significó automáticamente que Sainz tuviera el tiempo necesario para encontrar un nuevo asiento de cara a 2025, en un momento en el que todavía había muchas opciones en el mercado.

Sin embargo, las plazas empezaron a llenarse cada vez más de cara a la próxima temporada y las opciones eran cada vez menos.

Relacionado: Carlos Sainz SE LANZA contra Ferrari por despedirlo

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.