F1 Hoy: Checo, se queda; Ferrari tranquiliza a Sainz

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre de este lunes 11 de noviembre de 2024 en la Fórmula 1.

Para comenzar el día, Fred Vasseur dejó claro que Carlos Sainz regresará de manera importante para el Gran Premio de Las Vegas. ::: LEER MÁS

Más adelante, Checo Pérez no se moverá de Aston Martin y será parte de Red Bull en la temporada 2025 después de una importante entrada de otro patrocinador a apoyarlo. ::: LEER MÁS

Posteriormente, el ex piloto de Fórmula 1 Timo Glock no es fanático de Lance Stroll. El alemán no logra entender el notable fracaso de Stroll previo al Gran Premio de Sao Paulo, e incluso califica al canadiense como "el hazmerreír" de la Fórmula 1 en una mordaz entrevista. ::: LEER MÁS

Después, Fernando Alonso ha recibido grandes noticias respecto a la situación de Aston Martin para 2025. ::: LEER MÁS

Para finalizar, Karun Chandhok considera que Franco Colapinto tiene oportunidad en la Fórmula 1, pero sólo en contextos adecuados y específicos de momento. ::: LEER MÁS

