Califican a piloto de Aston Martin de HAZMERREÍR en F1

El ex piloto de Fórmula 1 Timo Glock no es fanático de Lance Stroll. El alemán no logra entender el notable fracaso de Stroll previo al Gran Premio de Sao Paulo, e incluso califica al canadiense como "el hazmerreír" de la Fórmula 1 en una mordaz entrevista.

El propio Glock estuvo activo en la categoría reina entre 2004 y 2012, y logró subir al podio tres veces en sus dos temporadas con Toyota.

Stroll se encuentra ahora en su octava temporada en el deporte después de hacer su debut cuando era adolescente en 2017. Obtuvo mucha atención al principio de su carrera al terminar en el podio en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2017, y sigue siendo el piloto más joven después de Max Verstappen en subir al podio en la Fórmula 1; no importa, dos semanas.

El récord de Verstappen. Stroll logró subir al podio dos veces más en 2020 y, por lo tanto, tiene el mismo número de resultados entre los tres primeros que Glock, que no se pierde nada del canadiense en una entrevista con Speedweek.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Cosas que no están bien

La temporada actual no es la mejor para Stroll, de 26 años. El hombre con más de 160 Grandes Premios perdió el control de su Aston Martin en la vuelta de formación del Gran Premio de Sao Paulo y luego se fue directo a la trampa de grava donde quedó varado, lo que puso fin a su carrera.

Terminó antes del inicio. “Para mí hay algunas cosas que no cuadran”, dice Glock. “¿Perder el control del coche de camino a la parrilla de salida? Está bien, pero entonces déjalo aterrizar así en la grava, ¿en serio? También destrozó el coche durante la clasificación”, destacó.

Lance tiene muchas críticas y es, no del todo casualidad, el hijo del dueño del equipo Aston Martin, Lawrence Stroll. Esto significa que el canadiense tiene prácticamente asegurado un asiento en el futuro. Glock cree que esto le da una actitud que no se adapta al deporte, por lo que el alemán cree que Stroll debería dejar paso a otros pilotos.

"Me molesta esa falta de interés cuando se pone delante de las cámaras y los micrófonos de los periodistas. Hay uno o dos vídeos de conferencias de prensa y lo único que puedes hacer es mover la cabeza. Este comportamiento me deja sin palabras", mencionó.

"El piloto es realmente el hazmerreír del deporte. Hay muchas personas con talento que merecen un puesto de piloto de Fórmula 1 más que él", finalizó.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!