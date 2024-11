F1 Checo Hoy: Rompe el silencio contra el hate

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este jueves 7 de noviembre de 2024 en la Fórmula 1.

Checo ROMPE EL SILENCIO sobre el odio en redes sociales.

Christian Horner dice que no tiene idea de por qué Sergio Pérez no pudo avanzar en el Gran Premio de Brasil el pasado domingo. Según el jefe del equipo Red Bull Racing, no había nada que indicara problemas con el RB20 del mexicano.

Sebastián Montoya, piloto de la estructura de Red Bull e hijo del ex piloto Juan Pablo Montoya, ha mencionado cuáles son las características de los pilotos que más quisiera tener, y de Checo Pérez tomó una de las más diferenciales en la Fórmula 1.

