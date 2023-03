Aloisio Hernández

Miércoles 15 Marzo 2023 08:58

George Russell imagina a Lewis Hamilton siendo su compañero de equipo en Mercedes "durante unos años más".

Está claro que Toto Wolff, jefe de equipo, ve a Russell como el sucesor definitivo de su compañero de equipo de 38 años. Aunque Lewis y el jefe del equipo aún no acordar un nuevo contrato para el siete veces campeón del mundo, Russell confía en que se firmará dicho contrato.

Cuando el periódico holandés Fórmula 1 le preguntó si Hamilton era su mejor compañero de equipo, George respondió: "Fácilmente.

Lewis finalizó 5° en la primera carrera del año

"Puedes ver en todo lo que hace que todavía tiene esa llama. Lo puedo ver compitiendo aquí por algunos años más. El hecho de que la temporada pasada no fuera muy buena fue un nuevo reto para él. Lo motivó. Pero eso no me impide querer ganarle.

"Creo en mí mismo. Estoy convencido de que algún día podré vencer a cualquiera", señaló.

Motivación

El británico insiste en que mientras Hamilton esté en el otro garaje, empuja al equipo hacia adelante.

"Con alguien como Lewis a tu lado, el proceso de aprendizaje es muy mucho más rápido. Nunca había experimentado esto hasta la temporada pasada: ser empujado así por un compañero de equipo. De repente, ves que el listón está mucho más alto.

"También aprendes mucho más sobre ti mismo. Te hace mejor, más fuerte, más rápido", concluyó.