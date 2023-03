Aloisio Hernández

Miércoles 15 Marzo 2023 08:35

David Coulthard, ex piloto de F1, señaló que a Sergio Pérez le hace falta "esa décima" para igualar a Max Verstappen.

El equipo austriaco arrancó la temporada con un doblete en Bahréin, liderado por el bicampeón del mundo; sin embargo, el ritmo de Checo en clasificación mostró una mejoría significativa con respecto al año pasado.

Esta es la tercera temporada del mexicano con la escudería de Milton Keynes, en la que suma 3 victorias y 1 pole position. Terminando 2022 con la mejor suma de puntos en toda su vida dentro de la Fórmula 1.

La campaña pasada se quedó a 3 puntos del subcampeonato del mundo y asegurar un histórico doblete en el Campeonato de Pilotos para Red Bull.

Según Coulthard, el corredor nacido en Jalisco debe aceptar las diferencias que existen con su compañero de equipo: "Sergio Pérez es un piloto con mucho talento, pero hay libros de récords que nos dicen que le falta esa media décima, o el número que sea, que tiene Max.

"Igual que a mí me faltaba esa media décima respecto a Mika y Kimi. Los hechos no mienten

"No porque crea que podría ganarle, pero siempre he querido compararme con los mejores, no esconderme de los mejores. Admiro el éxito. Admiro el compromiso. Admiro la ética del trabajo", dijo en entrevista con Hindustan Times.