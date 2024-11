Las palabras de Pato O'Ward que ENFURECERÁN a Red Bull

Patricio O'Ward habría lanzado una serie de palabras que podrían enfurecer a Red Bull Racing.

En una entrevista con FoxSports, el corredor mexicano criticó la manera de conducir de Max Verstappen: "La verdad que se me ha hecho raro que la gente estén como en shock de ver como Max está corriendo contra Lando, porque la verdad que, pues no recuerdan cómo corrió contra Lewis Hamilton.

"Y no porque eres Lando te va a correr diferente, entonces Max siempre va a correr así, yo no espero a que cambie, yo lo único que lo puede forzar a cambiar son de que se está ganando y gane penaltis, entonces si le siguen dando más penaltis, él solito va, o sea él va a ser su propia competencia en ese aspecto.

"Queremos que corran bien y limpio, para eso son las carreras, no quieres que sean decisiones por medio de penaltis, o resultados por medio de penaltis, eso ya le hará que no es tan divertido, entonces veremos cómo cae mañana, pero bueno, es así.

"La verdad que es difícil que cambie mucho la manera que él ha estado corriendo, pero como te digo, ya se ha ganado varios penaltis y hasta hoy en el sprint otro, entonces como que ya no es estar empujando reglas, ya se supone que se está rompiendo.

"Lando no lo va a ganar chocando, Max cómo lo va a ganar, pues si Lando no termina, a él le va bien, si él y Lando no terminan, también le va bien a Max, pero a Lando cada carrera que pasa, no le funciona eso.

"Entonces también, pues Lando no puede correr tan agresivo, porque pues él está, en todos modos está en pérdida, él tiene que quedar por delante y bien y limpio", señaló.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos previo al GP de Brasil?

El Gran Premio de México significó una importante oportunidad para Carlos Sainz de demostrar de qué está hecho como piloto.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez no hubo límites para Ferrari, que dominó la carrera de principio a fin.

No logró ser un día bueno, a pesar de que Sainz logró terminar primero, Alonso, Checo y Colapinto terminaron fuera de puntos.

Verstappen fue vencido por Lando Norris tras una fuerte sanción, por lo que hubo mucho recorte de puntos.

