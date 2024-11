REVELADO: giro sorpresivo en el futuro de Checo en Red Bull

Han revelado un giro sorpresivo en el futuro de Sergio Pérez dentro de Red Bull Racing, en medio de muchos rumores sobre su posible salida.

Damon Hill, campeón del mundo de la Fórmula 1, reveló en entrevista para el podcast de SkySportsF1 sobre detalles nuevos en el contrato del mexicano: “Hablé con su representante en la última carrera a la que fui y creo que están muy seguros de que tienen un contrato hermético.

“La pregunta es ¿qué le ha pasado a Checo? ¿Por qué está tan lejos del ritmo? No lo entiendo. No entiendo qué está tramando, qué está pasando en su cabeza o en el garaje, no lo sé.

“Los contratos son una cosa, pero tarde o temprano, llega un punto en el que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Es muy malo. Es muy difícil. Lo he experimentado yo mismo.

“Es algo muy peculiar cuando parece que no puedes encontrar lo que buscas y también es muy difícil si estás en un equipo en el que el enfoque no está necesariamente en resolver tu problema. Tiene otros peces más grandes que freír. Así que todo se complica y siento pena por Checo”, comentó.

Hay rumores de que existen cláusulas en ese acuerdo que exigirían un pago de muchos ceros para poder terminar el contrato del mexicano. En medio de una era con límites de presupuesto, es una posibilidad bastante baja.

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.

