Revelan POR FIN las mentiras de Red Bull hacia Checo

Ha salido a la luz toda la verdad sobre las mentiras de Red Bull Racing a Sergio Pérez sobre el trato que le dan dentro del equipo.

Trascendió en redes sociales que un ex mecánico de Checo, ahora en el garaje de Max Verstappen, respondió comentarios en Instagram a críticas sobre las decisiones con el piloto mexicano.

Específicamente, se hizo viral cuando a una persona que les cuestionó qué estaban haciendo con Pérez, este mecánico respondió de forma contundente con un "Darle las mismas herramientas que Max".

Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuándo otro de los mecánicos le respondió en la misma publicación con un "¿Por qué mientes?". Un intercambio de palabras que generó muchas reacciones en redes sociales.

RED BULL IS BROKEN 🚨🇦🇹

