La AMENAZA de Sainz al resto de la parrilla

Carlos Sainz lanzó una amenaza al resto de la parrilla de la Fórmula 1 luego de ganar el Gran Premio de la Ciudad de México 2024.

En una entrevista con el Diario AS, el corredor español de la Scuderia habló de sus expectativas para el resto de la temporada: "Una carrera como México te da energía y confianza, porque en un triplete de carreras las pilas se descargan para todo el equipo y este resultado trae energía y motivación.

"Y también confianza, porque me recuerda que cuando lo tengo todo bajo control, cuando tengo grandes premios como México, demuestro que puedo ganar carreras y ser un campeón del mundo. Es una buena manera de recordármelo.

"Me había puesto bajo mucha presión para volver a ganar. Pero ahora quiero ganar si hay otra oportunidad, no me voy a relajar ni me voy a ir de vacaciones. Lucharé por cada oportunidad. Aunque lo importante para mí era tener una victoria más antes de marcharme.

“Sobre el papel, no parece nuestro mejor circuito por las características de las curvas. Pero espero que estemos en la pelea, y eso significa aspirar al top-5, al podio, o si la oportunidad se presenta, luchar por ganar.

"Y una vez estás en la pelea con todo lo que pasa entre Max, Lando, Lando y Max, puedes ganar una carrera. Todos los equipos hemos tenido un momento duro a lo largo de la temporada salvo McLaren y ahora soy el primero en ensalzar al equipo por la recuperación que hemos hecho", señaló el nacido en Madrid.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

