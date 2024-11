Williams recibe EMOTIVA sorpresa para Colapinto

Franco Colapinto se acerca a uno de los momentos más importantes de su carrera, el Gran Premio de Brasil y ha recibido un emotivo mensaje para motivarlos.

El Gran Premio de Brasil será una carrera de casa para Colapinto, ya que por cercanía con Argentina se espera un mar de aficionados del país sudamericano viajando a apoyar al piloto pilarense.

En un video publicado por los canales oficiales de Williams, por medio de un sobrino de Juan Manuel Fangio, ex campeón de Fórmula 1 argentino.

"Querido Franco, lo único que puedo decirte es que disfrutes este momento a pleno, cada paso, cada segundo, cada momento, el resto lo sabes todo.

"Pero, date tiempo para disfrutar cada minuto, son cosas irrepetibles, te mando un fuerte abrazo".

