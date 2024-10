Bombazo: Colapinto hace anuncio OFICIAL de su futuro

Franco Colapinto, piloto de Williams, hizo un anuncio oficial sobre su futuro en la Fórmula 1.

Hablando con los medios durante el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México, el corredor sudamericano dijo lo siguiente sobre su situación actual en la categoría: "No, de momento no entiendo mucho de lo que están hablando.

"No sé de dónde salió el rumor de Red Bull. No tengo ningún asiento para el año que viene y, de momento, no estaré corriendo en Fórmula 1. Probablemente estaré corriendo en otro sitio. Así que va a ser tal vez un año en el que no voy a estar acá.

"Pero espero estar demostrando que merezco un asiento acá lo suficiente como para volver en el 26 o 27. Es mi objetivo, y por eso hago lo que puedo carrera tras carrera.

"Por eso (tras la clasificación) estaba decepcionado con el resultado y sólo intento hacerlo lo mejor posible sesión tras sesión para intentar demostrar que merezco estar aquí", finalizó.

Relacionado: La importante EXIGENCIA de Colapinto a medios británicos

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos tras el GP de México?

El Gran Premio de México significó una importante oportunidad para Carlos Sainz de demostrar de qué está hecho como piloto.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez no hubo límites para Ferrari, que dominó la carrera de principio a fin.

No logró ser un día bueno, a pesar de que Sainz logró terminar primero, Alonso, Checo y Colapinto terminaron fuera de puntos.

Verstappen fue vencido por Lando Norris tras una fuerte sanción, por lo que hubo mucho recorte de puntos.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!