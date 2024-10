Franco Colapinto explotó contra Williams por el auto que tuvo durante la clasificación para el Gran Premio de la Ciudad de México 2024 de la Fórmula 1.

El corredor argentino habló con los medios de comunicación y expresó sus quejas tras ser eliminado en la Q1: "Muy mal el balance hoy, no podía doblar el volante en la clasificación y ya perdía la parte de atrás. En un Fórmula 1 es muy lento cuando pasa eso, en las curvas lentas tenía un montón de sobrerotación y nada.

"Imposible comprobarlo, la verdad que un desastre, un desastre total. Iba muy mal el auto hoy, pero bueno, nada, a pelear mañana. Veremos mañana. No tenía grip atrás, estuve patinando desde la primera curva y no tuve nada de grip. Soberrotaba el auto en las curvas lentas, no podía doblar el volante sin perder el culo y nada, muy mal.

"Primero hay que solucionar el problema que tengo, porque si el auto va a ser en la carrera no van a durar ni tres vueltas, así que hay que ver. Sí, hicimos unos cambios en el auto que estaban completamente afuera de la ventana, el auto quedó muy mal, así que nada, una lástima.

"Sí, en la free practice tuvimos buen ritmo, pasa que con el auto que tengo ahora no sé qué vamos a poder hacer porque quedó muy mal balanceado, pero bueno, veremos", señaló.

¿Cómo quedó la clasificación rumbo al Gran Premio de la Ciudad de México 2024 de la Fórmula 1?

Carlos Sainz estuvo brillante durante la clasificación para el Gran Premio de la Ciudad de México 2024 de la Fórmula 1. El corredor nacido en Madrid venció a Max Verstappen y Lando Norris por la pole position en el Autódromo Hermanos Rodríguez con un tiempo de 1:15.946 segundos.

Completando en el Top 5 estarán Charles Leclerc y George Russell. El resto de pilotos de la Q3 quedaron ordenados así: Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Alexander Albon y Nico Hulkenberg.

Fernando Alonso se vio perjudicado por un choque de Yuki Tsunoda en los segundos finales de la Q2. La figura del RB se estrelló tras perder el control de su auto y se terminó estrellando en las barreras.

Evidentemente, esto provocó la salida de una bandera roja y el final de la sesión. Al final, quedaron eliminados Tsunoda, Liam Lawson, Fernando Alonso, Lance Stroll y Valtteri Bottas.

Sergio Pérez tuvo un terrible fracaso en la clasificación para el Gran Premio de la Ciudad de México 2024 de la Fórmula 1. El corredor mexicano quedó 18°, por detrás de Franco Colapinto y Oscar Piastri, quien sorprendentemente también quedó fuera de la posibilidad de disputar la Q2.

Junto al mexicano, quedaron fuera también Esteban Ocón y Guanyu Zhou. Checo hizo un tiempo de 1:17.611 segundos, pero que no fue suficiente para poder entrar entre los mejores 15. Llamó la atención que Max Verstappen quedó tercero, a 0.298 segundos de Lando Norris, quien hizo la mejor vuelta de la ronda.

Aquí está la tabla de resultados de la clasificación para el Gran Premio de la Ciudad de México 2024 de la Fórmula 1.

1. Carlos Sainz

2. Max Verstappen

3. Lando Norris

4. Charles Leclerc

5. George Russell

6. Lewis Hamilton

7. Kevin Magnussen

8. Pierre Gasly

9. Alexander Albon

10. Nico Hulkenberg

11. Yuki Tsunoda

12. Liam Lawson

13. Fernando Alonso

14. Lance Stroll

15. Valtteri Bottas

16. Franco Colapinto

17. Oscar Piastri

18. Checo Pérez

19. Esteban Ocon

20. Guanyu Zhou

