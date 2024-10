TODO sobre la llegada de Franco Colapinto a Red Bull

Hay novedades importantes sobre la posible llegada de Franco Colapinto a Red Bull Racing. A continuación, te presentamos todo sobre el posible destino para el futuro del argentino.

Este sábado 26 de octubre, Sky Sports informó del interés por parte del equipo campeón del mundo para contratar al corredor argentino: "La propuesta está ahí, Milton Keynes puede ofrecerle un asiento.

"Pero la "tarjeta" es de Williams, que lo tiene en su programa Junior desde hace dos años y no está seguro que esté dispuesta a venderlo...", dijo Roberto Chinchero, reconocido periodista italiano.

En respuesta a esos rumores, James Vowles se pronunció sobre el tema durante el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México: "Es una pregunta muy atrevida.

"Como puedes imaginar si estás en una negociación sensible no dices nada públicamente. No puedo realmente responder a eso”, comentó el piloto sudamericano.

Del otro lado, Helmut Marko también ofreció una serie de palabras sobre el posible interés en el elemento de Williams: "Colapinto no se había destacado pero nos sorprendió, respondió muy bien al ser llevado de apuro como Lawson.

"Hablamos con Williams por él, pero no es viable dado que tiene un contrato a largo plazo, un 'préstamo' no atrae a ningún equipo", apuntó el asesor de la escudería austriaca.

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.

