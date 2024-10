Checo lanza FUERTE acusación a Red Bull

Sergio Pérez lanzó una fuerte acusación contra Red Bull Racing tras el desastre de resultado que tuvo en la clasificación para el Gran Premio de la Ciudad de México 2024 de la Fórmula 1.

El corredor mexicano dijo lo siguiente a FoxSportsMX tras quedar eliminado en la Q1: "Sí, los principales problemas que he tenido toda la semana es que no puedo frenar el auto, no puedo frenar a las curvas lentas, tengo que modular muchísimo el freno porque cuando intento atacar, empiezo a bloquear.

"Ese ha sido el principal problema. No sé si al final sea tanta diferencia como nos podemos ver, no sé si hay algo más, pero definitivamente que la distancia es muy grande como para que no haya algo más, y lo tenemos que encontrar como equipo.

"Súper complicado mañana, empezando casi en último lugar, vamos a tener que luchar de principio a fin porque poder hacer algo desde ahí va a ser muy complicado", señaló el nacido en Jalisco.

¿Qué pasó con Checo Pérez en la clasificación del Gran Premio de México?

Sergio Pérez tuvo un terrible fracaso en la clasificación para el Gran Premio de la Ciudad de México 2024 de la Fórmula 1.

El corredor mexicano quedó 18°, por detrás de Franco Colapinto y Oscar Piastri, quien sorprendentemente también quedó fuera de la posibilidad de disputar la Q2. Junto al mexicano, quedaron fuera también Esteban Ocón y Guanyu Zhou.

Checo hizo un tiempo de 1:17.611 segundos, pero que no fue suficiente para poder entrar entre los mejores 15. Llamó la atención que Max Verstappen quedó tercero, a 0.298 segundos de Lando Norris, quien hizo la mejor vuelta de la ronda.

Todavía no se explica si es que hubo problemas con el auto de Pérez, aunque él mismo ya se había quejado de problemas durante las pasadas sesiones de entrenamientos.

