Ángel Armando Castellanos

Martes 14 Marzo 2023 05:52

Ferrari tiene algunos problemas, pero no son tan graves como la prensa italiana los ha señalado. Eso es lo que aclaró Frédéric Vasseur, director del equipo.

La escudería italiana comenzó la temporada 2023 con inconvenientes en Bahréin y debe perseguir inmediatamente a Red Bull.

"Hablamos con los pilotos, con (John) Elkann (el presidente de Ferrari) y (Benedict) Vigna (el CEO) después de las pruebas de invierno y todos volveremos a estar juntos después de Imola. Estas reuniones están programadas. Me resulta difícil entender por qué el equipo está siendo atacado después de solo una carrera", reclamó en palabras a AutoHebdo.

Respecto al abandono de Charles Leclerc en Sakhir, lo matizó. Aunque no fue agradable, sólo se trata de la primera carrera, cuando faltan 22 más por disputarse.

"En cuanto a la correlación entre la simulación y la pista, vamos por buen camino. Por eso les he pedido a todos que sigan enfocados en el rendimiento y que encuentren soluciones a los problemas de confiabilidad, porque el Campeonato es largo. Solo porque no ganamos la primera carrera no significa que estemos fuera del juego", agregó.

Vasseur descartó los rumores de que no está satisfecho con las atribuciones que tiene dentro de Ferrari y los calificó como tontos.

"Tengo recursos y poder que nunca tuve en ningún otro lugar. ¡Esta es la realidad de la situación!", aseguró.

Salidas

El dirigente también habló de las personas que se han ido, como David Sánchez (Jefe de Concepto de Vehículo en Ferrari) y al nuevo personal en el departamento de estrategia. Consideró que es normal.

"Es inevitable. Hay personas que eran muy cercanas a Mattia (Binotto) que eligen irse, lo que no me molesta. Hay otros que podrían estar igualmente asustados por su futuro", comentó.