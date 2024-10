Alonso ROMPE EL SILENCIO sobre su salud

Fernando Alonso rompió el silencio sobre los problemas de salud que ha tenido durante los primeros días del fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México 2024 de la Fórmula 1.

El corredor de Aston Martin habló con la prensa presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez tras participar en la FP2 y dijo lo siguiente: “Me siento bien, no he estado al 100% físicamente los últimos días, pero espero que para el domingo esté bien.

"Hoy me he sentido bien en el coche, creo que este circuito tampoco es muy exigente en cuanto a fuerzas G y alta velocidad, así que sí, está bien. Y normalmente, el Gran Premio de México siempre es una buena carrera.

"Para mí, es una doble celebración con los 400 grandes premios, espero disfrutar del fin de semana cada segundo a partir de mañana en la clasificación. Esperamos un fin de semana difícil.

"Ya lo fue el año pasado para nosotros también, así que sí, es un circuito duro, duro para nuestro paquete, pero lo daremos todo”, sentenció el bicampeón del mundo de la categoría.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos rumbo al Gran Premio de la Ciudad de México?

El Gran Premio de Estados Unidos ha significó una importante oportunidad perdida para Lando Norris en el Campeonato de Pilotos después de un castigo muy tonto.

En el Circuito de las Américas no hubo límites para Ferrari, que dominó la carrera de principio a fin, especialmente tras los constantes errores de Norris en la salida y al final de la carrera.

En una de las notas buenas del día, Carlos Sainz logró terminar segundo y Checo Pérez y Franco Colapinto terminaron en la zona de puntos.

Verstappen, al vencer a Lando Norris en ese frenético cierre, logró hacer que Norris vea aún más limitadas sus opciones como posible campeón de pilotos esta temporada.

1. Max Verstappen 354 puntos

2. Lando Norris 297 puntos

3. Charles Leclerc 275 puntos

4. Óscar Piastri 247 puntos

5. Carlos Sainz 215 puntos

6.Lewis Hamilton 177 puntos

7.George Russell 167 puntos

8. Sergio Pérez 150 puntos

9. Fernando Alonso 62 puntos

10. Nico Hülkenberg 29 puntos

11. Lance Stroll 24 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Alexander Albon 12 puntos

14. Daniel Ricciardo 12 puntos

15. Kevin Magnussen 8 puntos

16. Pierre Gasly 8 puntos

17. Oliver Bearman 7 puntos

18. Franco Colapinto 5 puntos

19. Esteban Ocón 5 puntos

20. Liam Lawson 2 puntos

21. Zhou Guanyu 0 puntos

22. Valtteri Bottas 0 puntos

