Patricio O'Ward lanzó un importante mensaje sobre su futuro en la Fórmula 1 y la IndyCar.

En palabras recogidas por el diario El País, el piloto mexicano dijo lo siguiente: “Tengo objetivos: la Indy500. Esa es la que quiero ganar. ¡Es la carrera! Me encantaría ver un reto en la Fórmula 1.

"No me gusta planear hacia el futuro, si algo he aprendido es que no puedes planear nada. Por ahora, estoy disfrutando cada momento. Yo ya soy líder del automovilismo mexicano.

"Sé que muchos ven la F1 como lo más grande, pero al final del día la IndyCar, si llega a lo que era hace 20 años, está a la par. Mi sueño es estar en la Fórmula 1. No lo veo como un fracaso si no llego", señaló.

El corredor de McLaren tuvo la oportunidad de usar el auto de Lando Norris en el primer entrenamiento libre rumbo al Gran Premio de la Ciudad de México 2024 y fue el segundo mejor de los novatos.

¿Cómo quedó la FP1 del GP de México?

Patricio O'Ward sorprendió durante el primer entrenamiento libre rumbo al Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 2024. El corredor mexicano de McLaren quedó a 0.695 segundos de Oscar Piastri, su compañero de equipo. Además, solamente fue superado por Kimi Antonelli en Mercedes en la tabla de los novatos que corrieron en FP1.

Por otro lado, Sergio Pérez hizo muchas pruebas en su auto y quedó en 10°, mientras que Carlos Sainz obtuvo el segundo lugar. George Russell hizo la vuelta más rápida con un tiempo de 1: 17.998 segundos.

Fue una sesión que tuvo dos banderas rojas. La primera, por un objeto extraño que quedó en la pista y que tuvo que ser retirado por comisarios; la segunda, por un choque de Alexander Albon con Oliver Bearman.

Aquí está la tabla del primer entrenamiento libre del fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México 2024 de la Fórmula 1.

1. George Russell

2. Carlos Sainz

3. Yuki Tsunoda

4. Max Verstappen

5. Nico Hulkenberg

6. Oscar Piastri

7. Esteban Ocon

8. Valtteri Bottas

9. Liam Lawson

10. Checo Pérez

11. Franco Colapinto

12. Kimi Antonelli

13. Pato O'Ward

14. Kevin Magnussen

15. Pierre Gasly

16. Lance Stroll

17. Alexander Albon

18. Felipe Drugovich

19. Robert Swartzman

20. Oliver Bearman

