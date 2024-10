Alonso, en PELIGRO para el GP de México

En vísperas de su fin de semana número 400 en el Gran Premio de México, Fernando Alonso se perderá el día de prensa del jueves y la conferencia de prensa de la FIA.

Alonso celebra un fin de semana histórico en el Autódromo Hermanos Rodríguez este fin de semana en México, pero el fin de semana no ha tenido un comienzo agradable para el español.

El jueves por la mañana en México, antes de un día completo de deberes de prensa después de volar desde la carrera del fin de semana pasado en Texas, Aston Martin emitió un breve comunicado para explicar que Alonso, enfermo, no estará presente en el circuito.

"Fernando Alonso se siente mal y, por lo tanto, no asistirá al día de prensa en el Gran Premio de la Ciudad de México", dijo el comunicado.

"Fernando está concentrado en sentirse al 100 por ciento para el viernes y su regreso planeado al AMR24 para los Entrenamientos Libres 2".

