Fernando Alonso destapa su PEOR faceta

Fernando Alonso nos dejó ver su peor faceta al hablar de sus verdaderas intenciones con sus rivales en la Fórmula 1.

Durante la participación del español en el podcast Beyond The Grid, el bicampeón del mundo dijo lo siguiente: "Todo lo que hago es para hacer máximo daño a mis rivales.

"A veces tengo que aceptar que no puedo ganar, pero te pondré en la lista de gente con la que no voy a jugar a pádel en los próximos meses hasta que mejore mi nivel o si no lo puedo conseguir, no volveré a jugar contigo nunca, porque odio perder.

"Tendré una mala noche si pierdo. Para mí, todo se trata de la velocidad. En vacaciones, en los resort de esquí, me llevo el cronómetro y cronometro el tiempo que tardo en bajar.

"No importa si es un buen estilo o un mal estilo, lo que importa es el tiempo. Para mí, todo se trata de la velocidad. En vacaciones, en los resort de esquí, me llevo el cronómetro y cronometro el tiempo que tardo en bajar. No importa si es un buen estilo o un mal estilo, lo que importa es el tiempo.

"Si llegamos arriba y vemos a un grupo de personas ir algo lento, espero un poco más arriba, porque sino esa bajada va a ser más lenta. Suelo buscar no tener tráfico allí y cosas así, todo se trata de la velocidad en mi vida", finalizó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

