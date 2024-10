Red Bull AHORA SÍ le hace un buen casco a Checo para el GP de México

Red Bull por fin ha realizado un casco apropiado para el Gran Premio de México, ya que se han inspirado en la lucha libre.

La lucha libre es uno de los elementos más tradicionales de la Ciudad de México, lugar donde se llevará a cabo el Gran Premio de México, por lo tanto Red Bull ha creado un diseño especia para el mexicano.

En un anuncio por medio de sus redes sociales, el equipo de las bebidas energéticas presentó el nuevo casco que usará Checo en la carrera.

"Un casco especial para una carrera especial 🇲🇽 Un casco para luchar en la pista", fue como tituló Red Bull la publicación del nuevo casco.

A special lid for a special race 🇲🇽 A helmet to wrestle on track!#F1 || #MexicanGP