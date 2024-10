Fernando Alonso ha revelado que está en peligro su continuidad en Aston Martin para la temporada 2026.

Hablando durante el podcast Beyond The Grid, el bicampeón del mundo habló sobre su posible retiro de la categoría: “No se si seguiré después de 2026. Te mentiría si digo que no pensé en ello.

"Pero no tengo miedo de no estar conduciendo cuando Aston empieza a ganar carreras. Gané el campeonato dos veces. Esto iba más allá de mis imaginaciones más salvajes, ya sabes, ser campeón de Fórmula 1.

"Entonces, ¿qué más podía hacer aquí? Cuando firmé este contrato con McLaren, esperaba ganar más carreras y campeonatos, pero después de la Fórmula 1, hay una vida diferente fuera.

"Más allá de las carreras, estaba pensando que tendría una familia y haría cosas normales, días normales. No creo que el Fernando de 2001 piense algo extraño sobre el Gran Premio 400, porque no estaba pensando demasiado en el futuro. Pero en 2007, seguro que sería una sorpresa", comentó el asturiano.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos tras el GP de Estados Unidos?

El Gran Premio de Estados Unidos ha significó una importante oportunidad perdida para Lando Norris en el Campeonato de Pilotos después de un castigo muy tonto.

En el Circuito de las Américas no hubo límites para Ferrari, que dominó la carrera de principio a fin, especialmente tras los constantes errores de Norris en la salida y al final de la carrera.

En una de las notas buenas del día, Carlos Sainz logró terminar segundo y Checo Pérez y Franco Colapinto terminaron en la zona de puntos.

Verstappen, al vencer a Lando Norris en ese frenético cierre, logró hacer que Norris vea aún más limitadas sus opciones como posible campeón de pilotos esta temporada.

1. Max Verstappen 354 puntos

2. Lando Norris 297 puntos

3. Charles Leclerc 275 puntos

4. Óscar Piastri 247 puntos

5. Carlos Sainz 215 puntos

6.Lewis Hamilton 177 puntos

7.George Russell 167 puntos

8. Sergio Pérez 150 puntos

9. Fernando Alonso 62 puntos

10. Nico Hülkenberg 29 puntos

11. Lance Stroll 24 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Alexander Albon 12 puntos

14. Daniel Ricciardo 12 puntos

15. Kevin Magnussen 8 puntos

16. Pierre Gasly 8 puntos

17. Oliver Bearman 7 puntos

18. Franco Colapinto 5 puntos

19. Esteban Ocón 5 puntos

20. Liam Lawson 2 puntos

21. Zhou Guanyu 0 puntos

22. Valtteri Bottas 0 puntos

