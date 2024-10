Alonso revela el momento que estuvo AL BORDE del retiro

Fernando Alonso, corredor de Aston Martin, confesó el momento en el que estuvo al borde del retiro de la Fórmula 1.

Hablando en el podcast Beyond The Grid, el bicampeón del mundo compartió la anécdota sobre la ocasión en la que estuvo a punto de dejarlo todo: "En 2001 no pensaba demasiado en el futuro. Era un piloto que estaba cumpliendo su sueño: pilotando en la Fórmula 1.

"La primera carrera… y diría que no tenía una hoja de ruta clara para mi carrera deportiva. No sabía exactamente cuál sería la siguiente carrera, ni cuál sería mi próximo equipo. Estaba improvisando. Cada fin de semana era una nueva aventura.

"Cuando gané el campeonato en 2006 y llegué a McLaren, tenía un contrato de tres años: 2007, 2008 y 2009. Y estaba 99% seguro de que 2009 sería mi última temporada de F1. Ése era mi plan, un plan muy claro en mi cabeza.

"Gané el campeonato en 2005 y 2006, fiché por McLaren por tres años y ése era mi último contrato en mi cabeza. Quizás no había ninguna razón para ello, pero cuando firmé ese contrato, era un contrato de tres años y en mi cabeza, en ese momento, era como un contrato a largo plazo", comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

