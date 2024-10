Fernando Alonso, EXHIBIDO por Aston Martin

Aston Martin exhibió el verdadero sentimiento de Fernando Alonso con respecto a los problemas que han tenido en 2024.

Mike Krack, jefe del equipo, concedió una entrevista al Diario AS en la que habló sobre el panorama del equipo en una decepcionante campaña: “Hay un par de problemas con este coche, la carga aerodinámica y el balance.

"En qué orden, dependerá del tipo de curvas y de circuitos que tenemos. En Singapur o Bakú las curvas son cortas, pero en Monza la última curva no se acaba nunca.

"Tenemos que mejorar en ambos terrenos, en agarre mecánico y carga aerodinámica. Necesitamos dar un paso rápido en ambos. Además, los pilotos no están contentos tampoco cuando la velocidad es baja.

"Estábamos con Mercedes al inicio de la temporada y luego ellos han ganado carreras consecutivas, así que es posible progresar. No es una carrera en busca de carga aerodinámica como había en el pasado en el que es muy difícil acercarse.

"Aquí es cuestión de tener un coche estable y equilibrado, además de la carga. Lo peor que se puede decir es que somos los mejores del resto. No debemos distraernos con eso, hay que asegurarse de que los resultados positivos no escuden defectos que se deben mejorar, que no estamos donde queremos estar.

"Desde fuera se ve que sumamos y sumamos, pero los cuatro equipos de delante multiplican por tres o cuatro lo que sumamos nosotros", finalizó.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin ha anunciado oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir del año 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

