¡Colapinto se lanza CONTRA Williams!

Franco Colapinto ha dejado una controvertida reacción que podría traerle problemas con Williams después del anuncio de su mercancía.

Después de que Williams lanzara el comunicado de la mercancía del piloto argentino, Colapinto, fiel a su estilo desenfrenado digno de su personalidad y de sus 21 años de edad, hizo una controvertida declaración al respecto.

Williams anunció el lanzamiento de una línea de productos oficiales de Franco Colapinto, aunque solo podrán conseguirse en un stand durante el Gran Premio de Estados Unidos.

Sin embargo, en una entrevista reciente, el argentino dejó una frase que podría complicar las ventas.

¿Qué dijo Franco Colapinto sobre la mercancía de Williams?

“Me enteré ayer. Lo pusieron en las redes. Está bueno. Lo único que espero que los fanáticos no se fundan comprando estas bol... porque me hacen calentar".

"Porque Williams les puso un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo", agregó.

"Después estamos comiendo arroz. Que compren las cosas truchas, que están baratas y es lo mismo", señaló.

"Me van a matar. No, compren todo lo de Williams. Todavía no sé cómo es. No vi nada”, dijo Colapinto, entre risas, en el medio Corazón de F1.

