La TRISTE confesión de Checo Pérez

2024 no es la temporada de Sergio Pérez. Después de un buen comienzo de año en el que Pérez terminó en el podio en cuatro de las primeras cinco carreras, el mexicano ni siquiera ha terminado entre los cinco primeros desde el Gran Premio de Miami a principios de mayo.

Su compañero de equipo Max Verstappen logró ganar un Gran Premio siete veces más en 2024, pero el holandés también lo está pasando mal: solo ha subido al podio dos veces en las últimas seis carreras. Pérez lleva meses dando la alarma sobre el RB20, y ahora que Verstappen también lo está pasando mal, parece que por fin le están escuchando.

Durante doce Grandes Premios consecutivos, incluidos tres abandonos, Pérez terminó sexto o peor. En Azerbaiyán, el seis veces ganador de la carrera finalmente buscó volver a su buena forma cuando atacó a ambos Ferrari por el segundo y tercer lugar, pero terminó en un espectacular choque con Carlos Sainz Jr. y las manos vacías.

El mexicano ahora ha caído al octavo lugar en el campeonato de pilotos, mientras que en 2022 y 2023 terminó tercero y segundo respectivamente.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre la Fórmula 1?

Pérez reconoce que 2024 simplemente no es su año. "Esta ha sido una temporada difícil hasta ahora", dijo a DAZN.

"Creo que ha sido difícil esta temporada tener un coche con deficiencias, pero no he podido expresarlo. Porque tu compañero de equipo está ganando carreras y lo está haciendo muy bien, y la barrera es cada vez más alta. Fue muy difícil esto. verano, creo que fue uno de mis momentos más difíciles en la F1", agregó.

A pesar de los decepcionantes resultados, el contrato de Pérez se extendió en junio hasta finales de 2026.

Max Como Pérez, Verstappen está extremadamente descontento con el comportamiento del RB20 en pista, lo que hace imposible sacar lo mejor del coche. Sin embargo, Verstappen logró lograr buenos resultados a pesar de los problemas, y todavía tiene 52 puntos de ventaja en el campeonato a falta de seis Grandes Premios.

Pérez está a 187 puntos de Verstappen. Cuando DAZN le preguntó qué seis meses de su carrera le gustaría olvidar, el mexicano inmediatamente eligió la temporada actual.

"Me gustaría olvidar los últimos seis meses. Ha sido duro para mí, para ser honesto. Imagínate tener un coche tan limitado que no puedes hacer nada con él, y lo único en lo que puedes pensar es en que puedes chocar en cualquier momento porque no tienes control sobre ello", finalizó.

