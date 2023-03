Ángel Armando Castellanos

Domingo 12 Marzo 2023 07:46

Lewis Hamilton se ha sumado a sus críticas al Mercedes W14 al afirmar que el equipo sabe dónde está, pero "este no es el auto correcto".

"Preocupación no sería la palabra. No hay nada que pueda decir. Realmente no quiero decir demasiado.

“Tenemos que seguir trabajando. Sabemos que no estamos donde debemos estar y sabemos que este no es el auto correcto", admitió el británico recientemente.

La escudería alemana soportó una temporada 2022 difícil con Hamilton terminando el año sin una victoria por primera vez en su carrera en la Fórmula 1.

A pesar de enfrentar preguntas regulares sobre su exclusivo concepto de sidepod zeropod, persistió con esta filosofía en la nueva temporada, algo que el director del equipo, Toto Wolff, ha reconocido que no fue la mejor idea.

Todo esto ocurre después de que Lewis terminó a 50 segundos de Max Verstappen en el Gran Premio de Bahréin que abrió la temporada.

“Es difícil, pero tengo que mantenerme positivo. Tengo que mantener la cabeza en alto y seguir presionando a los muchachos, seguir tratando de ser una luz positiva para ellos y obtener los mejores puntos que pueda cada fin de semana”, agregó.

"El número 4"

La racha de Mercedes de ocho títulos consecutivos de constructores se detuvo en seco el año pasado después de dominar la clasificación desde 2014.

El año pasado, las Flechas de Plata terminaron terceros detrás de Red Bull y Ferrari, pero Hamilton teme que el equipo ahora también haya sido superado por Aston Martin.

“Ellos (Ferrari) fueron simplemente más rápidos que nosotros. Los Ferrari fueron simplemente más rápidos que nosotros. Somos el cuarto equipo más rápido.

“Estuvo cerca por un segundo, pero simplemente no pudimos sostenerlo, simplemente siguieron alejándose. Hice lo mejor que pude", admitió.

Cuando se le preguntó si el manejo y la degradación de los neumáticos habían obstaculizado su ritmo, Hamilton hizo caso omiso de estos razonamientos y dijo sin rodeos: "No son los neumáticos, es solo el auto".