Colapinto explica el INMENSO impacto de Bizarrap en su carrera

Franco Colapinto es el piloto sensación de la Fórmula 1, pero nada de eso había podido ser posible sin uno de sus mayores apoyos para impulsar su carrera, Bizarrap.

Colapinto fue el invitado estelar del programa El Hormiguero en España y dio a conocer cómo su carrera fue impulsada por el artista argentino y habló sobre la relación que tiene con él.

En 2023, el productor argentino ayudó a Colapinto, que por aquel entonces estaba en Fórmula 3, a poder seguir con su carrera. El artista aportó económicamente con al piloto confiando en su talento y además le consiguió patrocinadores.

La relación es tan cercana, que incluso el regalo por haber sido invitado al programa, que Franco obsequió a Motos es el casco con el que competía en Fórmula 2, que fue diseñado por él mismo en conjunto con Bizarrap.

¿Qué dijo Franco Colapinto sobre Bizarrap?

“Me dijo que me echaba una mano en lo que necesitara y así fue, me dio una mano enorme para llegar a donde estoy hoy, estoy súper agradecido con él”, ha expresado el piloto.

“Él es un crack como artista y como persona es increíble. Es el número uno en lo que hace, y yo quería serlo en lo mío. Me sorprendió mucho al conocerle lo humilde que es y cómo tiene los pies en la tierra”, agregó.

Ahora, Franco se prepara para el Gran Premio de Estados Unidos, su primer carrera de Fórmula 1 en el continente americano, donde espera tener un gran apoyo de parte del público.

