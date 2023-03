Daniel Suárez se clasificó 11° para la United Rentals Work United de la NASCAR en Phoenix.

La séptima ronda del campeonato verá al mexicano arrancar cerca del Top 10, quien espera poder seguir sumando puntos para el campeonato.

Suárez marcó su mejor vuelta en 27.66, quedando a 0.018 del mejor tiempo que marcó el poleman Kyle Larson.

Seguido de Larson estará Denny Hamlin, William Byron, Brad Keselowski y Christopher Bell en el Top 5.

El piloto de Trackhouse Racing compartió sus conclusiones tras la clasificación: "Siento que mi vuelta podría haber sido un pouquito mejor, pero feliz con mi carro. Largamos undécimo mañana", se lee en su publicación.

Felt like I left just a liiittle bit 🤏🏽 on the table in quali. But happy with my car and looking forward to tomorrow 👊🏽



🇲🇽 Siento que mi vuelta podria haber sido un pouquito mejor, pero feliz con mi carro. Largamos undécimo mañana 👊🏽 pic.twitter.com/W1g2QuZfXf