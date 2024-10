Alonso saca a la luz una parte de su plan de RETIRO

Fernando Alonso sacó a la luz una parte de sus planes para su retiro de la Fórmula 1.

Respondiendo sobre un probable regreso a la Indy500, el bicampeón del mundo de la F1 dijo lo siguiente al Diario AS: “De momento no está en mis planes. Lo he intentado tres veces y no lo he logrado.

"Creo que el compromiso que requerirá ir a la Indy 500, la cantidad de aprendizaje que tendré que volver a hacer... será un poco demasiado. El Dakar será mi gran reto.

“Si puedo ganar el Dakar, creo que será muy gratificante para mí personalmente porque puedo ganar en Fórmula 1, puedo ganar en carreras de resistencia, ganar en Le Mans y Daytona, y si puedo ganar también en rally, significará mucho para mí como piloto.

"No se puede conducir un coche de Fórmula 1 de la misma manera que un coche de Le Mans, que tiene que hacer 24 horas para ganar la carrera, o el rally Dakar, donde hay que atravesar las dunas y la grava de Arabia Saudí.

"Así que tuve que aprender y empezar de cero en muchas de esas categorías y rodearme de los mejores pilotos del mundo, específicamente en esa serie, y aprender de ellos y ser humilde.

"No hay problema en aceptar que no tenía idea de cómo conducir un coche de rally, pero fui día a día mejorando y aprendiendo de ellos hasta que pude competir”, comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

