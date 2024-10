Sainz confiesa sus verdaderos SENTIMIENTOS contra Hamilton

Carlos Sainz reveló cuáles son sus verdaderos sentimientos contra Lewis Hamilton ante la llegada del británico a Ferrari para 2025.

En palabras publicadas por F1inGenerale, el corredor nacido en Madrid habló así del actual piloto de Mercedes: "No miraré con envidia el trabajo de Hamilton a partir de la próxima temporada.

"Al final no dejé Ferrari o Ferrari se despidió de mí por problemas entre nosotros. Simplemente entraron circunstancias externas No niego que si Hamilton no hubiera elegido terminar su carrera con Ferrari, definitivamente habría renovado con ellos.

"Pero no puedes decirle fácilmente que no a un siete veces campeón del mundo como Hamilton. Era el destino. Aunque también sea el resultado de mi trabajo, solo me centraré en el presente.

"No tengo ninguna palabra negativa para Ferrari. También estoy firmemente convencido de que no tienen palabras negativas para mí y para lo que he hecho en estos años", señaló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

